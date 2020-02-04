Пентагон заказал разработку «охотника» за дронами

Пентагон уже получил разрешение на стрельбу с беспилотников при возникновении потенциальной угрозы. Однако военное ведомство США решило на этом не останавливаться, подписав контракт с компанией Fortem Technologies на разработку Drone Hunter — настоящего «охотника за дронами». Аппарат с искусственным интеллектом будет способен преследовать и ловить другие летающие устройства с помощью сети.

Для отслеживания незарегистрированных или нарушающих закон дронов Drone Hunter будет использовать радар. Когда цель окажется в пределах досягаемости, беспилотник выстрелит в нее сетчатой ловушкой, словно Человек-паук. Пентагон уже зарезервировал миллионы долларов на данную систему, пишет Engadget.

Ловля беспилотников имеет ряд преимуществ по сравнению с их уничтожением или попыткой перехватить управление. Пойманный в сеть беспилотник не упадет, а если устройство не уничтожено, Пентагону будет легче выяснить, кто им управлял.

Военных заинтересовали и другие продукты Fortem. Среди них — SkyDome Network, технология, позволяющая отслеживать дроны-нарушители, отличая их от других летающих объектов. Это — хорошая новость для птиц. Если такая система обнаружит опасный беспилотник, она сможет уведомить об этом начальство или самостоятельно отправить на задание «охотника».

Известно, что в загруженных международных аэропортах беспилотники-нарушители способны вызвать серьезные задержки рейсов и даже хаос. Система, подобная SkyDome Network потенциально может защитить от этих проблем.

Тем временем российская авиабаза «Хмеймим» в Сирии борется с неопознанными беспилотниками своими методами.