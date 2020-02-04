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Опубликовано видео сближения испанского истребителя с Boeing 767 Air Canada

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© Twitter

© Twitter

Истребитель ВВС Испании F-18 пришел на помощь пилотам пассажирского самолета Boeing 767 Air Canada, у которого 3 февраля при взлете из аэропорта Мадрида частично разрушилось шасси. Военный летчик максимально приблизился к авиалайнеру, чтобы визуально оценить ситуацию. Головокружительный трюк сняли на видео пассажиры гражданского воздушного судна.

Технические проблемы при взлете заставили командира экипажа принять решение об экстренной посадке в аэропорту вылета.

Несколько часов авиалайнер кружил вблизи аэропорта, вырабатывая топливо. В это время к нему и приблизился испанский истребитель.

Спустя некоторое время самолет благополучно совершил экстренную посадку. По данным Государственного управления аэропортов Испании приземление в мадридском «Барахасе» прошло без инцидентов.

Этим бортом из Мадрида в Торонто летели 130 пассажиров. Когда люди покинули самолет, на улице было уже темно. Однако они все еще находились в Испании.

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