Британия к 2035 году запретит продажи даже гибридных автомобилей

Власти Великобритании решили ужесточить требования и без того одного из самых суровых в мире национальных законов по защите экологии. В стране к 2035 году запретят продажи не только новых бензиновых и дизельных, но и гибридных автомобилей. Соответствующее заявление сделала канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

«Демонстрируя безотлагательные действия Великобритании по сокращению выбросов, правительство планирует положить конец продаже новых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми и дизельными двигателями еще раньше, к 2035 году, а также впервые включить гибридные», — цитирует ТАСС текст документа.

До этого в Великобритании намеревались запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания лишь к 2040 году. При этом о гибридных машинах никто и не упоминал. Столь жесткие меры, по мнению властей, позволят к 2050 году обнулить выбросы парниковых газов. Проект соответствующего закона внесли на рассмотрение парламента около шести месяцев назад.

Понять экологов можно. Климат планеты меняется буквально на глазах. Прошлый год стал вторым из самых теплых в истории наблюдений.