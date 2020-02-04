найти ×
   
  • USD
    63.91
  • EUR
    70.79
СохранитьСохранено0
×

10960

Британия к 2035 году запретит продажи даже гибридных автомобилей

Small 85fd31f863
Public Domain Pictures

Public Domain Pictures

Власти Великобритании решили ужесточить требования и без того одного из самых суровых в мире национальных законов по защите экологии. В стране к 2035 году запретят продажи не только новых бензиновых и дизельных, но и гибридных автомобилей. Соответствующее заявление сделала канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

«Демонстрируя безотлагательные действия Великобритании по сокращению выбросов, правительство планирует положить конец продаже новых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми и дизельными двигателями еще раньше, к 2035 году, а также впервые включить гибридные», — цитирует ТАСС текст документа.

До этого в Великобритании намеревались запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания лишь к 2040 году. При этом о гибридных машинах никто и не упоминал. Столь жесткие меры, по мнению властей, позволят к 2050 году обнулить выбросы парниковых газов. Проект соответствующего закона внесли на рассмотрение парламента около шести месяцев назад.

Понять экологов можно. Климат планеты меняется буквально на глазах. Прошлый год стал вторым из самых теплых в истории наблюдений.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Пушистое трио щенков устроило катание на шинах и покорило интернет
21232437читать позжечитаю позже
Животные
Чужой или Яжмать: жуткий вид краба с потомством спровоцировал дебаты в Сети
20120988читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Ученые оценили вред сигаретных окурков

Наполненная «бычками» пепельница за неделю удвоит ваше потребление никотина.

2023462читать позжечитаю позже

Здоровье
Общество
Лечение творчеством: что такое арт-терапия и чем она полезна23 января

Психотерапия с рисунками и пластилином.

1019252читать позжечитаю позже