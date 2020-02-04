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Российский инвестфорум в Сочи отложили из-за коронавируса

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© сайт правительства РФ

© сайт правительства РФ

Российский инвестиционный форум в Сочи не состоится в запланированные ранее сроки. В связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса в Китае, мероприятие пройдет позднее. Соответствующее распоряжение председателя Правительства Российской Федерации опубликовано на сайте кабинета министров.

Форум должен был пройти в Сочи с 12 по 14 февраля. Отменить его накануне предложила вице-премьер Татьяна Голикова. О новых сроках пока не сообщается. Предложения по этому поводу должен предоставить организационный комитет мероприятия.

Ранее стало известно о временном ограничении на въезд в Россию гражданам большинства государств, прилетающих с территории Китая. Правда, в распоряжении правительства указаны некоторые исключения.

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