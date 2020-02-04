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Отец отвел Хабибу три боя до окончания карьеры

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© пресс-служба Кремля

© пресс-служба Кремля

Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба — считает, что сын должен закончить спортивную карьеру после двух или трех боев. На это уйдет 1,5−2 года, заявил он на презентации своей книги «Отец» в Махачкале.

«Я-то рассматриваю максимум три боя. Два — это более нормально, или три», — цитирует ТАСС слова Абдулманапа Нурмагомедова.

Отец чемпиона признался, что мужчины в роду Нурмагомедовых «держатся» до возраста в 32−33 года. После этого они «начинают сдавать позиции». Это — естественный ход вещей, в котором нет ничего страшного. Происходит так называемое «второе возмужание мужчины».

«После этого вас покидают четыре качества — выносливость, эластичность мышц. Конечно, зрение вас покидает. И к концу, столь много лет проведя на ринге, надоедает это все. Вот эта апатия пока не наступила, нужно вовремя уходить, пока тебя не отправили», — подчеркнул Абдулманап Нурмагомедов.

Следующий бой Хабиб должен провести в ночь на 19 апреля на турнире UFC 249 в Бруклине против американца Тони Фергюсона. Соперники будут оспаривать чемпионский пояс в легком весе.

При этом Конор Макгрегор хотел бы взять реванш у Хабиба. И сделать это непременно в Москве.

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