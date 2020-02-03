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Президиум ВФЛА сложил с себя полномочия

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© Википедия

© Википедия

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) передал свои полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР). Тем самым были выполнены рекомендации ОКР и Министерства спорта РФ, сообщила пресс-служба организации.

Рабочая группа ОКР получила право добиваться восстановления членства ВФЛА во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) и провести внеочередную выборную конференцию ВФЛА.

«Учитывая, что деятельность ВФЛА не привела к восстановлению федерации в World Athletics, действуя в интересах чистых российских спортсменов для обеспечения их участия в международных и всероссийских соревнованиях, а также в целях сохранения целостности легкой атлетики, на заседании Президиума было принято решение передать действующей Рабочей группе ОКР по восстановлению членства ВФЛА в международной федерации полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля 2020 года», — сказано в сообщении пресс-службы ВФЛА.

Процесс восстановления членства ВФЛА шел с 2015 года, но был приостановлен после того, как 21 ноября 2019 года Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) обвинил семерых участников дела прыгуна в высоту Данила Лысенко в нарушении антидопинговых правил и отстранил их от деятельности. В числе отстраненных чиновников был и глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин, позднее ушедший в отставку.

Внеочередная отчетно-выборная конференция ВФЛА должна состояться в Москве 28 февраля. 30 января ВФЛА узнала кандидатуры семи претендентов на пост президента от региональных спортивных федераций. В тот же день ОКР и Минспорт РФ рекомендовали руководству ВФЛА рассмотреть вопрос сложения полномочий.

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