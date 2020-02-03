Минздрав поддержал инициативу депутатов о запрете курения в коммуналках

В Министерстве здравоохранения РФ поддержали инициативу депутатов о запрете курения в местах общего пользования коммунальных квартир.

Как сообщалось ранее, 17 декабря 2019 года на рассмотрение Госдумы был вынесен законопроект, запрещающий курение в кухнях, коридорах и санузлах коммуналок.

В ведомстве одобрили эту меру, поскольку она направлена на защиту граждан от табачного дыма.

Член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков объяснил в беседе с газетой «Известия», что подобные меры необходимы, так как от жильцов коммуналок поступает множество жалоб на курение соседей на общей площади. Жильцы даже вынуждены подавать судебные иски и доказывать причиненный им ущерб. Зыков считает, что после принятия закона они смогут обращаться к участковому за помощью в неразрешимом конфликте.

В свою очередь член комитета Госдумы по транспорту и строительству Антон Жарков убежден, что это ограничение требует более тонкого подхода. «Лично я как человек некурящий запретил бы курение в общих помещениях коммунальных квартир, если интересы другой стороны также будут учтены», — сказал он в интервью изданию. По его мнению, нужно четко определить места, где люди могут курить и при этом не доставлять проблем соседям.

Как писал ранее «Ридус», с данной инициативой выступили первый заместитель главы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов и член того же комитета Николай Герасименко. Они предложили в законодательном порядке защитить некурящих россиян, проживающих в коммуналках.

Напомним, 1 октября 2019 года в России вступило в силу постановление правительства, ужесточающее правила противопожарного режима, касающиеся в том числе и курения на балконе, хотя прямого упоминания об этом в документе нет.

Вскоре после вступления в силу постановления в городе Снежинске Челябинской области суд оштрафовал на три тысячи рублей местную жительницу за курение на балконе.