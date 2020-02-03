найти ×
   
  • USD +0.77
    63.91
  • EUR +1.19
    70.79
СохранитьСохранено0
×

00944

Минздрав поддержал инициативу депутатов о запрете курения в коммуналках

Small f1a6d446e0
© Петр Ковалев/ТАСС

© Петр Ковалев/ТАСС

В Министерстве здравоохранения РФ поддержали инициативу депутатов о запрете курения в местах общего пользования коммунальных квартир.

Как сообщалось ранее, 17 декабря 2019 года на рассмотрение Госдумы был вынесен законопроект, запрещающий курение в кухнях, коридорах и санузлах коммуналок.

В ведомстве одобрили эту меру, поскольку она направлена на защиту граждан от табачного дыма.

Член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков объяснил в беседе с газетой «Известия», что подобные меры необходимы, так как от жильцов коммуналок поступает множество жалоб на курение соседей на общей площади. Жильцы даже вынуждены подавать судебные иски и доказывать причиненный им ущерб. Зыков считает, что после принятия закона они смогут обращаться к участковому за помощью в неразрешимом конфликте.

В свою очередь член комитета Госдумы по транспорту и строительству Антон Жарков убежден, что это ограничение требует более тонкого подхода. «Лично я как человек некурящий запретил бы курение в общих помещениях коммунальных квартир, если интересы другой стороны также будут учтены», — сказал он в интервью изданию. По его мнению, нужно четко определить места, где люди могут курить и при этом не доставлять проблем соседям.

Как писал ранее «Ридус», с данной инициативой выступили первый заместитель главы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов и член того же комитета Николай Герасименко. Они предложили в законодательном порядке защитить некурящих россиян, проживающих в коммуналках.

Напомним, 1 октября 2019 года в России вступило в силу постановление правительства, ужесточающее правила противопожарного режима, касающиеся в том числе и курения на балконе, хотя прямого упоминания об этом в документе нет.

Вскоре после вступления в силу постановления в городе Снежинске Челябинской области суд оштрафовал на три тысячи рублей местную жительницу за курение на балконе.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Отвлекающий маневр кота на пути к миске с едой удивил соцсети
651160705читать позжечитаю позже
Животные
Пес-гонщик едва не сорвал велокросс в Бельгии
2211249читать позжечитаю позже

главное


Советы
Начните свой день лучше: 5 вещей, которые не стоит делать по утрам

Просыпаться по утрам стоит, даже не надейтесь.

8048438читать позжечитаю позже

Здоровье
Почему вредно пить воду из-под крана. Даже кипяченую30 января

В любой водопроводной воде могут содержаться ранее необнаруженные токсичные вещества.

2338829читать позжечитаю позже