Более 1,5 триллионов рублей могут выделить на маткапитал в 2020-2022 годах

Более 1,5 триллиона рублей предложило выделить на предоставление материнского капитала в 2020—2022 годах Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Эти средства планируется использовать для расширения программы поддержки семей с детьми в связи с поручением президента России Владимира Путина, сказано в проекте поправок в закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Документ 3 февраля был опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Проект предлагает увеличить финансирование выплат материнского капитала до 428 миллиардов рублей в 2020 году, 522 миллиардов рублей — в 2021-м и 582 миллиардов рублей — в 2022-м. Изначально на три года выделялось более 945 миллиардов рублей.

Государственная дума Российской Федерации 21 января приняла в первом чтении проект поправок о расширении программы материнского капитала.

Госпрограмма поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. В 2016 году ежегодная индексация выплат на уровень инфляции была приостановлена. С 2020 года ее восстановили.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года, а также выплачивать его уже при рождении первого ребенка в объеме 466 тысяч рублей. Для семей с двумя детьми сумму увеличили до 616 тысяч рублей и более.