Рязанец облил бензином и поджег подростка вместе с матерью

Пьяный житель Рязани 1 февраля плеснул бензином из канистры в 17-летнего подростка, а затем поджег его в деревне Ухорское Спасского района Рязанской области. На помощь сыну бросились родители вместе со старшим братом. Им тоже досталось от дебошира, который несколько раз ударил отца юноши обрезком металлической трубы по голове, а затем поджег одежду его матери. Члены семьи сумели потушить друг друга и вызвать полицию. Все четверо были доставлены в больницу с ожогами и ушибами.

Полицейские задержали агрессора. Выяснилось, что с пострадавшими раньше он знаком не был. Решается вопрос об аресте мужчины.

«Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении рязанца, 1978 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, подпунктами „а, д“ части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство трех лиц)», — сказано в сообщении пресс-службы областного управления Следственного комитета.

Ранее военный суд арестовал на два месяца российского боксера-тяжеловеса Георгия Кушиташвили. Его обвиняют в хранении наркотиков и применении насилия в отношении представителя власти.