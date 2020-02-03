Бывший тренер сборной России может возглавить комитет Госдумы

Известный в прошлом футболист и тренер Валерий Газаев стал претендентом на пост главы комитета Госдумы по делам национальностей.

Его кандидатуру уже поддержал Совет Госдумы.

«Да, действительно, кандидатура Газзаева внесена. Ее поддержали все политические фракции», — приводит ФАН слова председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

По его словам, в ближайшие дни на пленарном заседании будет рассмотрено это предложение.

Спикер Госдумы отметил, что депутата все знают, и он пользуется авторитетом среди коллег. Володин добавил, что Газзаев представляет одну из республик, что дает ему возможность претендовать на должность председателя комитета по делам национальностей.

Валерий Газаев родился 7 августа 1954 года в Орджоникидзе. Играл за местный «Спартак», а также за ростовский СКА, московский «Локомотив», московское «Динамо» и «Динамо» из Тбилиси. После окончания карьеры игрока работал главным тренером многих команд, включая московское «Динамо», ЦСКА и «Аланию». В 2002—2003 годах тренировал сборную России.