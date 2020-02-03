Бывший тренер сборной России может возглавить комитет Госдумы
- 03 февраля 2020, 20:21
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Известный в прошлом футболист и тренер Валерий Газаев стал претендентом на пост главы комитета Госдумы по делам национальностей.
Его кандидатуру уже поддержал Совет Госдумы.
«Да, действительно, кандидатура Газзаева внесена. Ее поддержали все политические фракции», — приводит ФАН слова председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.
По его словам, в ближайшие дни на пленарном заседании будет рассмотрено это предложение.
Спикер Госдумы отметил, что депутата все знают, и он пользуется авторитетом среди коллег. Володин добавил, что Газзаев представляет одну из республик, что дает ему возможность претендовать на должность председателя комитета по делам национальностей.
Валерий Газаев родился 7 августа 1954 года в Орджоникидзе. Играл за местный «Спартак», а также за ростовский СКА, московский «Локомотив», московское «Динамо» и «Динамо» из Тбилиси. После окончания карьеры игрока работал главным тренером многих команд, включая московское «Динамо», ЦСКА и «Аланию». В 2002—2003 годах тренировал сборную России.
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