В Калифорнии неизвестный открыл в автобусе стрельбу по пассажирам

В автобусе, направлявшемся из Лос-Анджелеса в район залива Сан-Франциско, неизвестный открыл стрельбу, в результате чего один человек погиб, а еще пятеро были ранены.

Как сообщает NBC News, сигнал о происшествии поступил около 1:30 по местному времени.

По данным телеканала, пострадавшие получили ранения средней и тяжелой степени тяжести, одного из них доставили в больницу на вертолете.

Всего в автобусе находились примерно 40 человек.

Стрелявшего задержали, его мотивы пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что накануне в лондонском районе Стретем застрелили террориста, напавшего с ножом на прохожих. По данным полиции, ранения получили три человека. Как рассказал очевидец происшествия, нападавший был вооружен тесаком, а к его груди были привязаны канистры, напоминавшие взрывное устройство.



Позже выяснилось, что Судеш Амман, ранивший ножом трех человек в центре Лондона, еще недавно находился в тюрьме. Мужчину посадили в 2018 году после признания в 13 преступлениях, связанных с терроризмом. В январе он был отпущен на свободу.

