Azur Air вывезла из Китая около двух тысяч российских туристов

Azur Air объявила о завершении вывоза из Китая около двух тысяч российских туристов, прибывших туда рейсами этой чартерной авиакомпании.

Такое количество россиян, находившихся на острове Хайнань, удалось доставить на родину в период с 27 января по 3 февраля, приводит сообщение компании РЕН ТВ.

До этого в Ростуризме заверили, что все организованные туристы вернутся из Китая в Россию до 4 февраля 2020 года.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о том, что чартерное авиасообщение между РФ и КНР прекратится 14 февраля.

Предпринимаемые Россией меры необходимы, чтобы не допустить распространения коронавируса 2019-nCoV. В Китае число заразившихся выросло к утру 3 февраля до 16 762 человек. Новая болезнь уже унесла 361 жизнь.

С 1 февраля Россия приостановила авиаперевозки в КНР, за исключением регулярных рейсов в крупнейшие города, с 3 февраля — железнодорожное сообщение. Временно прекращены безвизовые турпоездки из России к азиатскому соседу, рабочие визы гражданам континентального Китая тоже не выдаются.

