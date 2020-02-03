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ВВП России вырос на 1,3% за счет добычи природных ресурсов

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Согласно оценке Росстата, рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%. Данный показатель полностью соответствует прогнозу Минэкономразвития. Таким образом, на сегодняшний день объем ВВП равен 109,362 триллиона рублей.

Наибольшее влияние на рост ВВП оказало увеличение добычи природных ресурсов (на 2,7%) и добавочной стоимости обрабатывающих производств (на 1,6%). В частности, добыча природного газа и газового конденсата выросла в прошедшем году на 10,6%, а цветных металлов — на 9,2%. Показатель производства продуктов питания, напитков и табачных изделий увеличился на 2,7%, химических веществ — на 2,7%, изделий из металла — на 8,7%, а производства лекарств — на 18,6%.

Также рост ВВП обусловлен увеличением расходов на конечное потребление — на 2,4%. При этом индекс физического объема чистого экспорта товаров и услуг сократился на 11,1%. В России, по данным Росстата, наблюдается рост импорта при сокращении экспорта.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что у России есть «исторический шанс» ускорить темпы роста ВВП до показателей, которые будут выше среднемировых.

«Я думаю, выше 4% или даже 5%, и 6% — это то, что нам необходимо», — сказал Греф.

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