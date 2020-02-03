найти ×
   
  • USD +0.77
    63.91
  • EUR +1.19
    70.79
СохранитьСохранено0
×

102924

В Цхинвале умерли российский советник и его жена

Small f1a6d446e0
© Егор Алеев/ТАСС

© Егор Алеев/ТАСС

Российский советник в Южной Осетии Игорь Галь и его супруга скончались в Цхинвале, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах республики.

Согласно одной из версий, смерть наступила в результате отравления угарным газом.

В настоящее время в квартире, где произошла трагедия, проводится судебная экспертиза, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Как отмечает агентство, доктор медицинских наук Игорь Галь работал в Южной Осетии советником по вопросам здравоохранения и социальной политики с 2016 года. Он занимался реформированием республиканского здравоохранения.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Названо животное, от которого новый коронавирус мог передаться человеку
1047777читать позжечитаю позже
Наука и техника
Создана программа для безопасности неопытных химиков
0012082читать позжечитаю позже

главное


Животные
Спорт
Пес-гонщик едва не сорвал велокросс в Бельгии

Дополнительные проблемы создали стюарды, бросившиеся его ловить.

2211249читать позжечитаю позже

Советы
10 способов необычно встретить Новый год13 декабря 2019

Если обычные посиделки у телевизора с оливье, холодцом и мандаринами уже поднадоели.

0711121читать позжечитаю позже