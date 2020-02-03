В Цхинвале умерли российский советник и его жена

Российский советник в Южной Осетии Игорь Галь и его супруга скончались в Цхинвале, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах республики.

Согласно одной из версий, смерть наступила в результате отравления угарным газом.

В настоящее время в квартире, где произошла трагедия, проводится судебная экспертиза, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Как отмечает агентство, доктор медицинских наук Игорь Галь работал в Южной Осетии советником по вопросам здравоохранения и социальной политики с 2016 года. Он занимался реформированием республиканского здравоохранения.