На избивших журналиста сотрудников штрафстоянки в ХМАО завели дело

Следственные органы Сургута возбудили уголовное дело по факту избиения местного журналиста сотрудниками штрафстоянки.

По данным следствия, инцидент произошел 24 января 2020 года в служебном помещении одной из штрафстоянок в Сургуте, сотрудники которой применили физическую силу в отношении пытавшегося взять у них интервью корреспондента «СургутИнформ-ТВ».

В итоге журналисту были причинены телесные повреждения, повлекшие средней тяжести вред его здоровью, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Как сообщил ТАСС гендиректор телекомпании Игорь Ярош, днем 24 января Евгений Неупокоев снимал сюжет о деятельности штрафстоянки и попытался взять комментарий у ее сотрудников. В этот момент на него напали и выбили из рук камеру, в результате чего корреспондент получил различные травмы, в частности у него был сломан палец.

Ранее «Ридус» писал о том, что в июле 2019 года было возбуждено уголовное дело в отношении помощницы мэра Новороссийска Анжелики Коваленко, избившей местную журналистку.