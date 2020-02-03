Космические заправки протестируют уже в 2020 году

Американская компания Maxar Technologies получила разрешение от космического ведомства США на продолжение работ по сборке робота-манипулятора.

Аппарат будет использоваться в рамках миссии NASA под названием Restore-L, во время которой агентство хочет запустить в 2020 году роботизированный космический корабль для заправки спутников.

Это первая подобная миссия, которая будет проводиться на околоземной орбите. В настоящее время кандидатом на участие в программе является Landsat 7 — спутник дистанционного зондирования Земли, один из запущенных в рамках программы Landsat.

Он был выведен на орбиту в 1999 году и до сих пор продолжает свою работу. Основной целью спутника является обновление глобального архива спутниковых фотографий.

Сейчас компания Maxar Technologies, получившая контракт в размере 142 миллионов долларов, готовит робота-манипулятора, с помощью которого можно будет осуществить дозаправку спутника.

В настоящее время космический корабль запускается в космос с ограниченным количеством топлива, поэтому его продолжительность жизни и определяется этим количеством. Возможность дозаправки в космосе, предлагаемая будущими космическими аппаратами с доставкой ракетного топлива, подобными Restore-L, может предоставить владельцам спутников возможность управлять, обслуживать и сохранять свои аппараты в космосе десятилетиями, — рассказали в NASA.

Роботизированная рука сможет как самостоятельно заправить спутник, так и выполнить процедуру с помощью оператора, который дистанционно будет управлять движениями устройства.