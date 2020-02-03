В ЕР хотят наделить россиян правом самим решать, на что потратить бюджет

Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о «народном» бюджетировании. Если парламентарии примут этот закон, то россияне смогут сами решать, на что следует потратить деньги муниципального бюджета в первую очередь, подчеркнул секретарь генсовета партии власти Андрей Турчак.

«В каждом селе, в каждом муниципалитете люди смогут сами расставлять приоритеты в ремонтных работах, благоустройстве и в других важных для них вопросах. До сих пор подобные проекты существовали каждый сам по себе, на уровне местных актов и законов. Как следствие, всего 1% бюджетных средств на сегодняшний день тратится с учетом мнения граждан», — пояснил Турчак.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин поручил увеличить в пять раз финансирование проектов, предложенных простыми гражданами.