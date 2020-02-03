Более 80% россиян одобряют предложенные Путиным поправки к Конституции

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об отношении граждан России к предложенным президентом Владимиром Путиным поправкам к Конституции. Респондентам задавали вопрос, как они относятся к тем или иным изменениям, которые власти хотят внести в Основной Закон государства.

Наибольшее одобрение у россиян вызвала инициатива о закреплении в Конституции обязательной индексации пенсий, пособий и прочих социальных выплат. В пользу этой поправки высказались 91% граждан. А предложение Путина зафиксировать в Основном Законе МРОТ не ниже прожиточного минимума поддержали 90% респондентов.

Инициативу увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты страны с 10 до 25 лет поддержали 87% россиян, идею наделить Конституционный суд правом на проверку законопроектов по запросу главы государства на предмет соответствия Основному Закону — 81%, а предложение запретить государственным служащим, судьям, парламентариям и муниципальным служащим иметь второе гражданство или вид на жительство в другом государстве — 68%.

Также россияне положительно отнеслись к изменению статьи о полномочиях президента РФ. По данным социологов, 66% граждан согласны, что из Основного Закона следует исключить слово «подряд» применительно к срокам полномочий главы государства.

Предложение Владимира Путина об установлении приоритета российской Конституции над международными соглашениями поддержали 63% опрошенных. Кроме того, 62% одобряют расширение полномочий Совета Федерации, а 61% — инициативу дать Госдуме возможность утверждать премьер-министра РФ, вице-премьеров и министров, передает РБК.

Ранее Госдума поддержала законопроект президента Владимира Путина о поправках к Конституции в первом чтении.

