найти ×
   
  • USD +0.77
    63.91
  • EUR +1.19
    70.79
СохранитьСохранено0
×

012322

Более 80% россиян одобряют предложенные Путиным поправки к Конституции

Small f632c44589
© kremlin.ru

© kremlin.ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об отношении граждан России к предложенным президентом Владимиром Путиным поправкам к Конституции. Респондентам задавали вопрос, как они относятся к тем или иным изменениям, которые власти хотят внести в Основной Закон государства.

Наибольшее одобрение у россиян вызвала инициатива о закреплении в Конституции обязательной индексации пенсий, пособий и прочих социальных выплат. В пользу этой поправки высказались 91% граждан. А предложение Путина зафиксировать в Основном Законе МРОТ не ниже прожиточного минимума поддержали 90% респондентов.

Инициативу увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты страны с 10 до 25 лет поддержали 87% россиян, идею наделить Конституционный суд правом на проверку законопроектов по запросу главы государства на предмет соответствия Основному Закону — 81%, а предложение запретить государственным служащим, судьям, парламентариям и муниципальным служащим иметь второе гражданство или вид на жительство в другом государстве — 68%.

Также россияне положительно отнеслись к изменению статьи о полномочиях президента РФ. По данным социологов, 66% граждан согласны, что из Основного Закона следует исключить слово «подряд» применительно к срокам полномочий главы государства.

Предложение Владимира Путина об установлении приоритета российской Конституции над международными соглашениями поддержали 63% опрошенных. Кроме того, 62% одобряют расширение полномочий Совета Федерации, а 61% — инициативу дать Госдуме возможность утверждать премьер-министра РФ, вице-премьеров и министров, передает РБК.

Ранее Госдума поддержала законопроект президента Владимира Путина о поправках к Конституции в первом чтении.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

  • Small 86f6482b41
    Юрий Рсегодня, 12:50

    Полнейшая чепуха !!! А что у нас кто-то ОБСУЖДАЛ с народом по поводу внесения каких-то изменений в Конституцию России ??? ОТКЛИКНИТЕСЬ ТЕ С КЕМ ЭТО ОБСУЖДАЛИ - АУ !!!! народ !!! АУ !!! А в ось действительно с кем-то изменения в конституцию обсуждали, а мы ни-хре-на то и не знаем.

Животные
Пес-гонщик едва не сорвал велокросс в Бельгии
2211249читать позжечитаю позже
Животные
Отвлекающий маневр кота на пути к миске с едой удивил соцсети
651160705читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Почему вредно пить воду из-под крана. Даже кипяченую

В любой водопроводной воде могут содержаться ранее необнаруженные токсичные вещества.

2338829читать позжечитаю позже

Здоровье
Общество
Лечение творчеством: что такое арт-терапия и чем она полезна23 января

Психотерапия с рисунками и пластилином.

1019252читать позжечитаю позже