Пластырь будущего поможет бороться с инфекцией без антибиотиков

Международная команда ученых под руководством китайских медиков рассказала о своем новом изобретении — цветных пластырях, которые смогут сигнализировать об опасных заболеваниях. Помимо диагностики пластыри также смогут вводить нужные дозы лекарств, если это необходимо пациенту.

Пока что пластыри тестируют на простых вирусах, однако в будущем они могут быть полезны в лечении и диагностике серьезных вирусных заболеваний, например гриппа или гепатита С.

Борьба с вирусами — это приоритетное направление современной медицины, так как с каждым годом устойчивых к препаратам вирусов становится все больше. На производство лекарств требуются огромные деньги, поэтому ученые намерены найти алгоритм, который поможет создать универсальное лекарство, к которому вирусы не смогут вырабатывать иммунитет, — рассказали авторы нового исследования.

Многие вирусы уже вышли из-под контроля, и к ним нельзя применить препараты широкого спектра, поясняют медики. Так как разработка лекарств — это не быстрое дело, ученые пытаются бороться с проблемой другими способами.

Например, один из оптимальных и бюджетных способов — ранняя диагностика. Но и тут возникают проблемы, так как многие вирусы дают о себе знать спустя несколько дней, а иногда и недель. Поскольку человек не может ежедневно сдавать анализы, ученые придумали удобный способ — пластырь, который самостоятельно проводит диагностику состояния вашего организма.

Пластырь цветной, и каждый его цвет символизирует разные степени заражения. Например, зеленый цвет говорит о том, что организм здоров, и даже если в нем присутствуют вирусы, то совсем незначительное количество.

Желтый означает наличие бактерий, чувствительных к антибиотикам широкого спектра, а красный — наличие устойчивых к антибиотикам бактерий. В случае желтой угрозы пластырь самостоятельно вводит пациенту необходимую дозу лекарства.



Также специалисты поясняют, что пластырь красного цвета не всегда означает, что человеку уже нельзя помочь. Наоборот, новый пластырь может помочь легче перенести опасное заболевание, однако в этом случае пациенту уже необходимо обратиться в больницу.



Если врач подтвердит заражение, то можно будет посветить на пластырь, и тогда он высвободит в кровь высокоактивный кислород, который ослабит бактерии и сделает их более восприимчивыми к лекарству. Это может помочь перенести вирус даже без применения серьезных противовирусных лекарств.