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Школы на Дальнем Востоке вновь эвакуировали из-за анонимных угроз

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© vk.com

© vk.com

Власти нескольких городов на востоке России приняли решение об эвакуации школ после анонимных сообщений с угрозами, поступивших по электронной почте. В Хабаровске закрыли все средние учебные заведения, в Биробиджане — три, в Комсомольске-на-Амуре — два, но число может увеличиться.

«В настоящее время в городе проводится эвакуация двух школ, но по опыту их количество еще будет расти. Все проходит в штатном режиме», — цитирует «Интерфакс» представителя структур власти Комсомольска-на-Амуре.

В Биробиджане из трех «заминированных» школ эвакуировали только одну. «Две из них были на карантине по ОРВИ, в третьей эвакуация проходит в штатном режиме», — рассказали в мэрии города.

По данным ТАСС, в Хабаровске злоумышленники заявили об угрозе распространения в школах нервнопаралитического газа. При этом номеров учебных заведений не назвали, поэтому эвакуировать пришлось всех.

Массовые анонимные угрозы поступали в школы, университеты и детские сады Дальнего Востока в декабре и январе. Ни в одном из случаев сообщения не подтвердились.

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