Космонавт Артемьев рассказал о следствии по делу «дырки» в «Союзе»

Окончательного вердикта по делу о «дырке» в бытовом отсеке российского космического корабля «Союз МС-09», которая была найдена 30 августа 2018, пока нет. Расследование продолжается, заявил космонавт Олег Артемьев.

«Расследование идет… потихонечку. Пока окончательного вердикта нет. Так что поживем — увидим», — цитирует его слова РИА Новости.

Артемьев добавил, что лично с ним беседы на эту тему проводились 3−4 месяца тому назад.

В декабре 2018 года на пресс-конференции после полета космонавт заявил, что представители следствия общались с участниками экспедиции, но не в форме допроса. Тогда Артемьев отметил, что «все еще впереди».

В момент обнаружения отверстия на Международной космической станции (МКС) находились россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, немец Александр Герст, а также американцы Эндрю Фейстел, Ричард Арнольд и Серина Ауньон-Ченселлор. «Дырку» нашли после падения давления на борту МКС. Она имела диаметр в два миллиметра и была просверлена механически. Сергей Прокопьев заделал отверстие медицинским бинтом и эпоксидной смолой.

В распоряжение криминалистов передали пылефильтр корабля, пробы с внутренней поверхности и со скафандров экипажа из бытового отсека. Их доставил на землю «Союз МС-08». 11 декабря Сергей Прокопьев вместе с Олегом Кононенко совершили выход в открытый космос и взяли пробы с внешней поверхности «Союза МС-09». Они также позднее были переданы в распоряжение следствия.

Прокопьев на послеполетной пресс-конференции 24 декабря 2018 года заявил, что отверстие было просверлено изнутри корабля. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 25 марта 2019 сообщил, что в бытовом отсеке «Союза» были найдены следы от сверления. 18 сентября того же года он объявил, что причина возникновения нештатной ситуации найдена, но с общественностью ею не поделятся.