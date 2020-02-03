Мария Захарова отметила «проблемы с будущим» у президента Эстонии

Заявления эстонских властей о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать, говорит о «проблемах с будущим» и «кризисе развития политических элит» некоторых восточноевропейских стран. Им нужно чем-то привлекать избирателей. Так прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Заявления типа „Тартуский договор действует“, „мы должны требовать репараций“ свидетельствуют о том, что у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим. Видимо, кризис развития — нечем привлекать электорат», — написала Мария Захарова в Facebook.

Ранее Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский договор «был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства». Документ все еще действует, а Эстония добровольно не присоединялась к СССР. Тему репараций, которые Россия должна выплатить Польше за «ущерб» во время Второй мировой войны, до этого затронул заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблонский.



Накануне исполнилось 100 лет Юрьевскому (Тартускому) мирному договору, который был подписан 2 февраля 1920 года между РСФСР и Эстонией в городе Юрьев (эстонский Тарту). Согласно тексту документа, Советская Россия впервые в истории признавала независимость эстонского государства. Эти земли с 1721 года входили в состав Российской империи по итогам Северной войны с Швецией по Ништадтскому миру.

Новый договор о границе и отсутствии территориальных претензий между Россией и Эстонией был подписан 18 февраля 2014 года. Однако он так и не был ратифицирован.

Эстонские власти, ссылаясь на Тартуский договор, требуют вернуть часть Псковской и Ленинградской областей. Россия считает документ 1920 года утратившим силу после вхождения Эстонии в состав Советского Союза в 1940 году.