Россиян поздравили с «датой-перевертышем» купанием в лютый мороз

Жители Норильска по-сибирски красиво поздравили россиян с необычной датой — 02.02.2020 . Подобное число-палиндром, одинаково читающееся с любой стороны во всех странах мира, в календаре в следующий раз можно будет увидеть спустя тысячу с лишним лет. В связи с этим автор видео и его спутница решили искупаться в одном из местных озер. Температура воздуха при этом была довольно низкой — 38 градусов мороза. Вода, по словам купальщиков, «прогрелась» до трех-четырех градусов тепла.

«-38 — отличная погода для купания, не правда ли? Тем более такая дата 02.02 2020», — написал автор видеозаписи, напомнив, что в следующий раз человечество столкнется с «перевертышем» лишь 3 марта 3030 года.

При этом он признался, что в реальности температура «ощущается как -43». Однако в воде «хорошо, в принципе», вот только вылезать будет гораздо холоднее.



«Снег настоящий, все настоящее, никакого монтажа», — подчеркнул мужчина, удивившись, как до сих пор не замерз телефон.

«Всех с уникальным днем, который бывает раз в тысячу лет! Крепкого сибирского здоровья!» — пожелал «морж».