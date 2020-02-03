Россиян поздравили с «датой-перевертышем» купанием в лютый мороз
- 03 февраля 2020, 00:09
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Жители Норильска по-сибирски красиво поздравили россиян с необычной датой —
«-38 — отличная погода для купания, не правда ли? Тем более такая дата 02.02 2020», — написал автор видеозаписи, напомнив, что в следующий раз человечество столкнется с «перевертышем» лишь 3 марта 3030 года.
При этом он признался, что в реальности температура «ощущается как -43». Однако в воде «хорошо, в принципе», вот только вылезать будет гораздо холоднее.
«Снег настоящий, все настоящее, никакого монтажа», — подчеркнул мужчина, удивившись, как до сих пор не замерз телефон.
«Всех с уникальным днем, который бывает раз в тысячу лет! Крепкого сибирского здоровья!» — пожелал «морж».
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