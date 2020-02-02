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Умер исследователь берестяных грамот Валентин Янин

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© vk.com

© vk.com

Выдающийся отечественный историк и археолог, член Российской академии наук Валентин Янин ушел из жизни 2 февраля в возрасте 90 лет. Почти всю свою жизнь он посвятил изучению средневекового Новгорода, раскрывая тайны далекого прошлого по уцелевшим берестяным грамотам, печатям, монетам и другим артефактам. Ученый был активным популяризатором науки. Многим советским и российским читателям знакома его замечательная книга «Я послал тебе бересту…», выдержавшая несколько изданий в разные годы.

«Абсолютно невосполнимая утрата», — написала в Facebook вдова ученого, профессор кафедры археологии МГУ имени Ломоносова Елена Рыбина.

Валентин Янин был в числе ученых, первыми доказавших огромное значение берестяных грамот как исторических источников. Впервые древний документ нашли при раскопках в Новгороде 26 июля 1951 года. С тех пор их число многократно увеличилось. Тексты, написанные на березовой коре, рассказывают о жизни наших предков много столетий назад, раскрывают детали средневекового быта, а также иногда и внутренний мир их авторов.

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