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Женщина ранила ножом двух человек в центре Гента

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© flickr.com

© flickr.com

В центре Гента на западе Бельгии женщина напала с ножом на прохожих и ранила двух человек, сообщает Het Laatste Niews.

Полицейские вынуждены были открыть огонь по нападавшей. В результате она была ранена в руку и задержана.

По предварительным данным, один пострадавший ранен в живот, а другой — в руку.

Издание отмечает, что в настоящий момент перекрыт большой участок улицы Беврейдингслаан. На месте происшествия развернута медицинская палатка, где оказывается помощь пострадавшим.

По свидетельству очевидцев, инцидент произошел примерно в ста метрах от известной в Генте мечети Аль-Фатх, пишет газета.

Пока еще не ясно, рассматривается ли это нападение как теракт.

Ранее сообщалось, что в лондонском районе Стретем застрелили террориста, напавшего с ножом на прохожих. По данным полиции, ранения получили три человека. Как рассказал очевидец происшествия, нападавший был вооружен тесаком, а к его груди были привязаны канистры, напоминавшие взрывное устройство.

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