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Двух мужчин ранили в поножовщине на юго-западе Москвы

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© vk.com

© vk.com

Два человека получили ножевые ранения на улице Голубинской в столичном районе Ясенево. По словам очевидцев, массовая драка началась с бытового конфликта. В результате оперативного вмешательства сотрудников Росгвардии подозреваемых удалось задержать «по горячим следам».

О поножовщине первыми узнали бойцы вневедомственной охраны, к которым обратился случайный прохожий, увидевший драку.

«Поступила информация о том, что на улице Голубинской происходит потасовка. К прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны обратился очевидец произошедшего, который пояснил, что между несколькими мужчинами произошел конфликт, в результате которого двое мужчин получили ножевые ранения», — сообщила пресс-служба московского главка Росгвардии.

Участников драки нашли по описанию очевидца во время прочесывания близлежащей территории. Подозреваемых задержали на улице Вильнюсская и доставили в отделение полиции. По предварительной информации, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Причины драки пока не сообщаются.

Два дня назад массовая драка на турнире ММА в Москве попала на видео.

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