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Прилетевших из России в Израиль граждан Китая не пустили в страну

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Прибывшие из России в Израиль 35 граждан Китая не были допущены на территорию страны.

Их отправили обратным рейсом в Москву из-за опасения распространения коронавируса, сообщает израильский портал «Вести».

По данным издания, самолет с китайскими туристами на борту прибыл в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве 1 февраля, однако сотрудники Управления регистрации населения и миграции при МВД Израиля приняли решение о выдворении их из страны.

Находившиеся на борту того самолета граждане Израиля были направлены на медицинское обследование.

Кроме того, сообщается, что перед отправкой рейса в Москву многие пассажиры из Израиля отказывались лететь в одном самолете с китайцами. Чтобы урегулировать конфликт, понадобилось несколько часов, пишет издание. В результате самолет все-таки вылетел из Тель-Авива.

Накануне Россия запретила совершить промежуточную посадку в московском аэропорту немецкому самолету, который эвакуировал из Китая граждан ФРГ. Вместо запланированной посадки в Москве борт приземлился в Хельсинки. Источник в авиакругах сообщил, что РФ не дает разрешения на технические посадки иностранным самолетам, вывозящим своих граждан из Уханя, который является центром эпидемии нового коронавируса.

Позже стало известно, что у двоих эвакуированных из Уханя граждан Германии выявили заражение коронавирусом 2019-nCoV.

На 2 февраля подтверждено 143 случая заражения в 22 странах, в том числе два случая в России

По данным на утро 2 февраля, в Китае заражено 14413 человек. Умерло 305, выздоровело — 340.

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Комментарии (1)

  • Small 5563784380
    Anton Abaturovвчера, 19:25

    ВЦИОМ и ФОМ-это путинские организации.Их результаты надо делить минимум на три. Реальный рейтинг Путина 15-20 %

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