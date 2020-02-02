Прилетевших из России в Израиль граждан Китая не пустили в страну

Прибывшие из России в Израиль 35 граждан Китая не были допущены на территорию страны.

Их отправили обратным рейсом в Москву из-за опасения распространения коронавируса, сообщает израильский портал «Вести».

По данным издания, самолет с китайскими туристами на борту прибыл в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве 1 февраля, однако сотрудники Управления регистрации населения и миграции при МВД Израиля приняли решение о выдворении их из страны.

Находившиеся на борту того самолета граждане Израиля были направлены на медицинское обследование.

Кроме того, сообщается, что перед отправкой рейса в Москву многие пассажиры из Израиля отказывались лететь в одном самолете с китайцами. Чтобы урегулировать конфликт, понадобилось несколько часов, пишет издание. В результате самолет все-таки вылетел из Тель-Авива.

Накануне Россия запретила совершить промежуточную посадку в московском аэропорту немецкому самолету, который эвакуировал из Китая граждан ФРГ. Вместо запланированной посадки в Москве борт приземлился в Хельсинки. Источник в авиакругах сообщил, что РФ не дает разрешения на технические посадки иностранным самолетам, вывозящим своих граждан из Уханя, который является центром эпидемии нового коронавируса.

Позже стало известно, что у двоих эвакуированных из Уханя граждан Германии выявили заражение коронавирусом 2019-nCoV.

На 2 февраля подтверждено 143 случая заражения в 22 странах, в том числе два случая в России.

По данным на утро 2 февраля, в Китае заражено 14413 человек. Умерло 305, выздоровело — 340.