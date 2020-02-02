При столкновении автомобиля с деревом в Москве погибли два человека

На северо-западе Москвы автомобиль врезался в дерево, в результате чего погибли два человека.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, авария произошла 2 февраля в 15:27 около дома 79 по улице Свободы.

«Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что, по предварительным данным, погибли два человека, а один получил травмы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Telegram-канала Mash опубликовал видео с места происшествия и сообщил, что в дерево врезалась машина марки Infiniti. На кадрах видно, что автомобиль превратился в груду металла.

