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Пассажир рейса Челябинск-Москва умер в самолете

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Пассажир прилетевшего в Москву из Челябинска самолета авиакомпании «Победа» был обнаружен мертвым на борту.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика, по предварительным данным, после приземления лайнера не удалось разбудить одного из пассажиров.

«Прибывшие на борт медицинские работники констатировали смерть», — сказал собеседник агентства.

РЕН ТВ уточняет, что инцидент произошел в московском аэропорту «Внуково».По данным телеканала, мужчина умер от инфаркта.

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