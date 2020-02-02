Пассажир рейса Челябинск-Москва умер в самолете
- 02 февраля 2020, 15:40
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Пассажир прилетевшего в Москву из Челябинска самолета авиакомпании «Победа» был обнаружен мертвым на борту.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика, по предварительным данным, после приземления лайнера не удалось разбудить одного из пассажиров.
«Прибывшие на борт медицинские работники констатировали смерть», — сказал собеседник агентства.
РЕН ТВ уточняет, что инцидент произошел в московском аэропорту «Внуково».По данным телеканала, мужчина умер от инфаркта.
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