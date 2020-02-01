В США выявлен восьмой случай заражения коронавирусом

На территории США зафиксировано уже восемь случаев заболевания пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV.

На сей раз больной коронавирусом был выявлен в штате Массачусетс, где это первый случай.

Наличие вируса было подтверждено у 20-летнего жителя Бостона, вернувшегося из китайского Уханя. «Результаты проведенных анализов оказались положительными», — сообщается на сайте департамента общественного здравоохранения штата Массачусетс.

По данным департамента, молодой человек обратился за медицинской помощью вскоре после возвращения из Китая. Его сразу же изолировали. «В изоляции он будет оставаться до полного выздоровления», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что из восьми человек, заболевших коронавирусом в США, трое находятся в Калифорнии, двое — в Иллинойсе, один — в Аризоне, один — в штате Вашингтон и еще один — в Массачусетсе.

Напомним, вспышка нового типа пневмонии началась в 11-миллионном китайском городе Ухань в декабре прошлого года. По данным на 31 января количество заболевших в материковом Китае составило 11 791 человек, из них 259 человек умерли.



Все летальные исходы пока зафиксированы на территории материкового Китая. За его пределами ситуация не столь пугающая: в Гонконге заболели 12 человек, на Тайване — девять, в Макао — семь. В остальных странах Азии отмечены 62 случая заражения. Европа по числу зараженных (13) обогнала Австралию (9) и Северную Америку (8). В Южной Америке случаев заболевания пока не отмечено, при этом в «остальном мире» китайские власти насчитали еще четырех инфицированных.

Двое больных коронавирусом выявлены на территории России — в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.