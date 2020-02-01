Пожелавшая смерти ребенку-инвалиду россиянка объяснила свой поступок

Жительница Нефтеюганска Диана Закутняя оправдалась за свое видео в Instagram, в которой она пожелала смерти ребенку-инвалиду, раздражавшему ее своим криком и мешавшему даме приятно проводить время в аквапарке.

Первым делом Закутняя попросила всех правильно писать ее фамилию и заверила, что не знала о состоянии ребенка.

Вину за отсутствие информации она возложила на администрацию банного комплекса «Султан», которая не предупредила ее о том, что в бассейне в это время занимался ребенок-инвалид. «В заведении нет таблички с такой надписью», — заявила в свою защиту Закутняя.

Она добавила, что ребенок «орал два часа без умолку, бегал как вполне здоровый, прыгал в бассейн и даже справлял частично нужду без стеснения». По ее словам, мать мальчика в это время сидела за столиком и «залипала» в телефоне. ⠀

Закутняя также подчеркнула, что ее слова — не призыв к убийству и утоплению детей, а «проявление эмоций». «Я выразила свои эмоции от прослушивания симфонии нечеловеческого ора», — пояснила она в Instagram.

Напомним, опубликованное в Сети видео, в котором Закутняя выражает свое желание утопить кричащего ребенка, вызвал шквал критики. Один из пользователей даже предложил изолировать ее саму от «внешних раздражителей».