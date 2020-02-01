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Победительницей теннисного турнира Australian Open стала уроженка Москвы

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© AP/TASS

© AP/TASS

Родившаяся в Москве 21-летняя американская теннисистка София Кенин одержала победу на турнире Australian Open, взяв в финале верх над 26-летней испанкой Гарбинье Мугурусой.

Кенин победила свою более опытную и именитую соперницу со счетом 4:6, 6:2, 6:2.

Как отмечает РЕН ТВ, София Кенин родилась в Москве, но уже в раннем возрасте родители увезли ее в США. Однако она до сих пор общается со своим отцом-тренером на смеси русского и английского языков.

Ранее американке не удавалось пройти на турнирах Australian Open дальше четвертьфинала, сообщает телеканал. Перед началом Открытого чемпионата Австралии она занимала 15-е место в рейтинге WTA, имея в активе три победы на турнирах, проводимых под эгидой ассоциации.

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