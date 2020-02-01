При взрыве на заводе в Мценске погибли трое россиян и двое граждан Турции

В числе пяти погибших при взрыве паров лакокрасочных материалов на заводе профессионального оборудования в Мценске в Орловской области оказались двое граждан Турции и трое россиян.

Об этом сообщила ТАСС начальник управления по вопросам миграции УМВД РФ по Орловской области Наталия Балашова.

«У всех граждан Турецкой Республики были действительные визы, они стояли на миграционном учете, на территории России они находились легально», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что один из них погиб на месте, а другой — по дороге в больницу.

В Мценскую районную больницу поступили еще трое граждан Турции, пострадавших при взрыве. Один из них с травмой позвоночника находится в реанимации, но в ближайшее время будет переведен в обычную палату, а у двух других диагностированы ожоги и травма стопы.

В пятницу, 31 января, их посетил в больнице консул Турции в России.

Напомним, накануне в 10:00 мск поступило сообщение о взрыве неизвестного происхождения на небольшом заводе в Мценске. В результате обрушилась кровля на площади 200 квадратных метров и погибли пять человек.