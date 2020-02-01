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Зачем биологи создают медуз-киборгов

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Американские ученые рассказали о своем новом проекте — биогибридных медузах, которые помогут в изучении океанов. По мнению разработчиков, такие устройства намного эффективнее всей существующей техники по изучению морей и океанов.

В основе медузы лежит микроэлектронный протез, который заменил громоздкие аппараты.

Интересно, что мини-датчик крепят к живой медузе с помощью прищепки и двух электродов, подключенных к животному. Они стимулируют мышцы медузы с помощью электронного импульса.

Это абсолютно безопасно для животного. Мы также позаботились о том, чтобы на медузу оказывалось минимальное воздействие от нашего аппарата. Для того мы поместили всю электронику в специальный корпус, который добавил животному еще немного плавучести, — рассказали ученые.

Прежде чем выпустить медуз в открытый океан, устройство было протестировано в аквариуме. Оказалось, что животные не заметили, что к ним прикрепили прибор. К тому же, контроллер ускорил медуз без особых энергозатрат для них самих.

В следующем этапе работ ученые хотят добавить возможность дистанционного управления медузой с помощью микро-импульсов. Постепенно ученые будут добавлять аппаратуру в арсенал медузы.

В идеале такие медузы-киборги смогут вести подводную съемку, измерять температуру, соленость и кислотность воды, а также выполнять роль навигатора.

Американские ученые также озаботились вопросами безопасности, поэтому в рамках эксперимента проверили, как быстро после использования аппарата заживают раны на теле медузы. Оказалось, что деформация от булавки выравнивается всего через несколько дней.

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