В 2020 году у россиян будут брать анализ на иммунитет

Представители Минздрава рассказали, что в этом году в России заработает инновационная система мониторинга иммунитета. У граждан РФ будут брать анализ, показывающий иммунитет к различным вирусным заболеваниям.

В первую очередь анализ будет показывать иммунитет к инфекциям, от которых есть вакцинация, — рассказали эксперты из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Ученые пояснили, что в рамках борьбы с вирусными заболеваниями, например, корью или туберкулезом, большую роли играет коллективный иммунитет — доля людей, обладающих иммунитетом к той или иной инфекции.

Грубо говоря, чем больше людей вакцинированы, то есть обладают иммунитетом, тем больше шанс сдержать распространение вируса. Снижение коллективного иммунитета нередко привовдит к тому, что вирусы, которые считались побежденными, начинают возвращаться.

Например, так произошло с корью, которой за последние 2−3 года заболело большое количество взрослых и детей без вакцины.

В России система проверки иммунитета появится уже в конце 2020 года. В первую очередь она создается для того, чтобы помочь людям выяснить, от каких заболеваний у них уже есть иммунитет. Очень часто бывает, что детские медицинские карточки со временем теряются, и взрослые не знают, какие прививки им делали в детстве.

Новая система, по словам разработчиков, позволит хранить, собирать и обрабатывать информацию о защищенности россиян от инфекций. В будущем это позволит строить более точные прогнозы о вероятности вспышек тех или иных заболеваний.



Пока что никаких подробностей о том, как будет происходить сбор информации нет.