найти ×
   
  • USD +0.10
    63.14
  • EUR +0.18
    69.60
СохранитьСохранено0
×

209961

Дисквалифицированный тренер продолжал работать с российскими спортсменами

Small f1a6d446e0
© ТАСС / Станислав Красильников

© ТАСС / Станислав Красильников

На тренировке сборной России по ходьбе застали пожизненно отстраненного от работы тренера Виктора Чегина, сообщает «Интерфакс».

Данные факты были представлены Минспорту Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Оказалось, что Чегин работал со спортсменами не только в апреле 2018 года, но и в январе 2020 года. Об этом свидетельствует документ, подтверждающий присутствие дисквалифицированного тренера на сборах национальной команды, проходивших в Сочи с 13 по 31 января 2020 года, пишет агентство.

Кроме того, стало известно и об участии пожизненно дисквалифицированного тренера спринтеров Владимира Казарина в тренировках российских спортсменов, проходивших в Киргизии в 2018—2019 годах, а также об участии в тренировках дисквалифицированного до 2026 года тренера по бегу Владимира Мохнева.

Напомним, в 2016 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовала Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) пожизненно отстранить пятерых легкоатлетов из России, а также четырех тренеров, в числе которых были Чегин, Казарин и Мохнев.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Минувший год стал вторым из самых теплых в истории наблюдений
1011753читать позжечитаю позже
Экономика
Две тысячи избранных богаче 4,6 миллиарда самых бедных людей Земли
4023497читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Ученые оценили вред сигаретных окурков

Наполненная «бычками» пепельница за неделю удвоит ваше потребление никотина.

2023091читать позжечитаю позже

Здоровье
Общество
Лечение творчеством: что такое арт-терапия и чем она полезна23 января

Психотерапия с рисунками и пластилином.

1019252читать позжечитаю позже