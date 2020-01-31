Дисквалифицированный тренер продолжал работать с российскими спортсменами

На тренировке сборной России по ходьбе застали пожизненно отстраненного от работы тренера Виктора Чегина, сообщает «Интерфакс».

Данные факты были представлены Минспорту Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Оказалось, что Чегин работал со спортсменами не только в апреле 2018 года, но и в январе 2020 года. Об этом свидетельствует документ, подтверждающий присутствие дисквалифицированного тренера на сборах национальной команды, проходивших в Сочи с 13 по 31 января 2020 года, пишет агентство.

Кроме того, стало известно и об участии пожизненно дисквалифицированного тренера спринтеров Владимира Казарина в тренировках российских спортсменов, проходивших в Киргизии в 2018—2019 годах, а также об участии в тренировках дисквалифицированного до 2026 года тренера по бегу Владимира Мохнева.

Напомним, в 2016 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовала Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) пожизненно отстранить пятерых легкоатлетов из России, а также четырех тренеров, в числе которых были Чегин, Казарин и Мохнев.