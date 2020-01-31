Два человека на внедорожнике попытались проникнуть в резиденцию Трампа

Задержаны два человека, предпринявшие попытку проникновения на внедорожнике на территорию загородной резиденции президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщил телеканалу CNN представитель ФБР Джеймс Маршалл.

По его словам, Трамп с супругой должны были прибыть в поместье Мар-а-Лаго во Флориде в пятницу, 31 января, во второй половине дня.

В управлении шерифа рассказали телеканалу, что черный внедорожники прорвался через два КПП и направился к главному входу в резиденцию. После этого по машине был открыт огонь.

Это уже не первый подобный случай в Мар-а-Лаго. В декабре 2019 года за незаконное проникновение на территорию поместья Трампа была задержана 56-летняя гражданка Китая. После задержания выяснилось, что срок действия ее американской визы истек. В ноябре того же года другая жительница Китая была приговорена к восьми месяцам лишения свободы за незаконное проникновение на территорию Мар-а-Лаго.

