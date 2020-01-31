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МВД предложило внести изменения в статью 228.2 УК РФ

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© Михаил Почуев/ТАСС

© Михаил Почуев/ТАСС

Началась разработка проекта федерального закона, предусматривающего внесение изменений в статью 228.2 УК РФ.

Изменения касаются освобождения от уголовной ответственности лиц, в том числе медиков, допустивших утрату наркотиков, не связанную с их нелегальным оборотом и при условии комиссионной фиксации подобной утраты.

В настоящее время за нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ упомянутой статьей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 360 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

При этом утрата наркотических средств или психотропных веществ зачастую связана с недобросовестным исполнением медицинскими работниками служебных обязанностей и не всегда влечет за собой попадание таких веществ в незаконный оборот.

Как сообщается на сайте МВД РФ, законопроект предлагает исключить избыточное уголовное преследование лиц, в чьи обязанности входит соблюдение правил оборота таких средств.

В том случае, если их утрата произошла не с корыстной или преступной целью, подобные деяния предлагается признать не обладающими высокой степенью общественной опасности.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству внести изменения в российское законодательство, согласно которым не будет преследоваться в уголовном порядке неумышленная утрата медицинскими работниками лекарств с психотропными и наркотическими веществами.

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