Ушел в отставку глава района Кубани, купивший сиротам непригодные квартиры

После скандала с непригодными для проживания квартирами, которые были предназначены сиротам, глава Усть-Лабинского района Николай Артющенко покинул свой пост.

Его отставку приняли депутаты, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новым врио главы района стал ранее возглавлявший Кирпильское сельское поселение муниципалитета Сергей Запорожский, приводит сообщение ТАСС.

По данным агентства, согласно распространенной ранее региональным управлением СК предварительной версии, Артющенко подписал акты приема-передачи девяти квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Оказалось, что более 9,4 млн рублей из бюджета было заплачено за квартиры в зданиях барачного типа, где ранее содержались заключенные. Эти помещения были признаны не соответствующими предъявляемым требованиям и непригодными для проживания.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

В 2019 году находящийся под следствием Артющенко был отстранен на время следствия от исполнения обязанностей.