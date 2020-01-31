Задержана жительница Удмуртии, занимавшаяся спаиванием 13-летнего школьника

Жительница Завьяловского района Удмуртии задержана по подозрению в вовлечении 13-летнего школьника в систематическое употребление алкоголя.

Следствием установлено, что в ноябре и декабре 2019 года 19-летняя подозреваемая неоднократно употребляла пиво и спиртные напитки вместе с учеником 6-го класса одной из школ Ижевска.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Как сообщается на сайте МВД Удмуртии, с начала 2020 года уже выявлено 22 факта вовлечения несовершеннолетних в употребление алкоголя, а также психоактивных или одурманивающих веществ. По всем фактам составлены протоколы об административных правонарушениях.

Как сообщал ранее «Ридус», зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов предложил родителям давать своим 16-летним детям на пробу хороший алкоголь, чтобы обезопасить их от отравления суррогатом.

Эту инициативу прокомментировал актер театра и кино Михаил Ефремов.



Пока еще употребление алкоголя в России разрешено только с 18 лет, а вовлечение несовершеннолетнего лица в систематическое распитие алкоголя, совершенное лицом, достигшим совершеннолетия, наказывается, согласно статье 151 УК РФ, вплоть до лишения свободы на четыре года.

Однако осенью 2018 года Татьяна Голикова, занимавшая тогда пост вице-премьера по социальным вопросам, сообщила о возможном повышении до 20 лет возраста покупателей алкогольной продукции.

