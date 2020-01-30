У арестованных в Петербурге лжеброкеров изъяли 11 килограммов золота

Шестеро предполагаемых сотрудников подставных брокерских фирм взяты под стражу в Санкт-Петербурге. Группа предлагала доверчивым людям преумножить капиталы на финансовых рынках и нажила на этом приличное состояние. В ходе обысков у «брокеров» изъято: 11 килограммов золотых монет, 17 миллионов рублей, 180 тысяч евро и 1,4 тысячи долларов. Также у них обнаружены документы, подтверждающие право собственности более чем на 30 объектов недвижимости. По данным следствия, мошенники похитили не менее 21 миллиона рублей.

«Куйбышевский районный суд вынес постановление о заключении под стражу в отношении Артура Барабаша, Кирилла Кузина, Дмитрия Салахова, Ильи Саландаева, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ („Мошенничество в особо крупном размере“). Срок меры — 27 марта 2020 года», — сказано в сообщении пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Ранее в рамках этого же дела были арестованы еще два участника группы — Павел Чепеленко и Руслан Дакало.

Свои ценности «брокеры» хранили в банковских ячейках. Правоохранительным органам удалось найти их и ознакомиться с содержимым.

В середине января один из обманутых в своих ожиданиях инвесторов накинулся с топором на на брокеров компании «БКС».

Тем временем в Пензе вынесли приговор преступной группе, которая занималась фиктивными ДТП, обманывая страховые компании.