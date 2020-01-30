Самолет Utair вернулся во Внуково из-за неполадок

Самолет Boeing 737−500 авиакомпании Utair, выполнявший рейс ЮТ 493 Москва — Ростов-на-Дону, вернулся во Внуково из-за технических неполадок. Посадка прошла в штатном режиме, сообщила пресс-служба перевозчика.

Причиной возвращения в Москву стало срабатывание датчика положения закрылков. Командир экипажа принял решение сесть в аэропорту вылета в целях безопасности. Некоторое время воздушное судно кружило над Подмосковьем, вырабатывая топливо перед посадкой согласно инструкции.

По последним данным, на борту самолета находились 116 пассажиров.

На сайте авиакомпании Utair появилась информация о том, что вылет рейса ЮТ 493 Москва — Ростов-на-Дону запланирован на 21:30.

Накануне в аэропорт вылета возвратился самолет Airbus A319 компании «Азербайджанские авиалинии», выполнявший рейс J2−854 AZAZ Баку — Москва.