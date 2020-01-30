Нерушимость границ РФ и ценность волонтеров хотят закрепить в Конституции

Глава Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, которая является членом группы по подготовке предложения о внесении изменений в Конституцию, приняла участие в очередном обсуждении поправок к основному закону. На этот раз дискуссия проходила в Сахалинской области.

У «Волонтеров Победы», рассказала Амельченкова участника встречи, есть инициатива о внесении в преамбулу Конституции слова о недопустимости фальсификации истории и сохранении исторической памяти.

Очень обидно, когда некоторые коллеги из других стран черное делают белым, а белое — черным. Поэтому необходимо обязательно рассмотреть предложение по внесению слов о недопустимости фальсификации истории, — прокомментировала глава «Волонтеров Победы» в интервью ТАСС.

Кроме того, по словам Ольги Амельченковой, в ходе дискуссии были выдвинуты предложения о закреплении в основном законе нерушимости границ России и ценности волонтеров, которые безвозмездно помогают развитию страны.

«Страна все больше набирает обороты в развитии гражданского сектора», — резюмировала Амельченкова.



Ранее Госдума поддержала законопроект президента Владимира Путина о поправках к Конституции в первом чтении. Проект Путина предусматривает расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.