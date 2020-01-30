Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания СПЧ

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и встречи с уполномоченными по правам человека в регионах РФ. Всего в список вошли 11 поручений.

В частности, глава государства поручил правительству и администрации президента рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление граждан чиновниками и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации. Кроме того, генеральной прокуратуре РФ нужно будет проанализировать правоприменительную практику по делам о защите чести и достоинства.

Также Путин поручил разработать ряд предложений по созданию единой базы данных жертв политических репрессий, принять дополнительные меры поддержки в отношении жителей Беслана, пострадавших в 2004 году от теракта, и увеличить помощь детям со злокачественными новообразованиями сетчатки

С полным списком поручений президента можно ознакомиться на сайте Кремля.

Как ранее писал «Ридус», в октябре прошлого года в составе СПЧ произошли серьезные изменения. Глава государства назначил на должность главы совета Валерия Фадеева. Он сменил на этом посту Михаила Федотова, который ушел в отставку в связи с достижением возраста 70 лет.

Фадеев не только импозантный мужчина и тележурналист, но еще человек, который всегда старался помочь самым разным людям. Он всегда это делал искренне и бескорыстно. Многие благодарны Фадееву за это. Но он, как воспитанный и скромный человек, не будет кричать о своих заслугах на каждом углу. Да и кого это интересует, правда? — прокомментировал назначение Валерия Фадеева вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

После отставки Федотова СПЧ покинули Евгений Бобров, Павел Чиков, Илья Шаблинский и Екатерина Шульман.