Насколько безопасны продукты из сои

Последнее время в магазинах появляется все больше продуктов из сои, которые могут войти в ваш рацион, если вы придерживаетесь вегетарианства или просто следите за правильным питанием.

Однако у многих справедливо возникает вопрос, насколько соевые продукты безопасны. Напомним, что соя — это дальневосточное растение семейства бобовых, прекрасный аналог животного белка. Из сои научились делать муку, масло, мясо, молоко, творог, какао и соусы.

Недавнее исследование ученых из Японии показало, что употребление соевых продуктов снижает риск смерти. Также специалисты решили проверить, могут ли продукты из сои снижать риск развития диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании приняли участие 42 750 мужчин и 50 165 женщин в возрасте 45—74 лет, которые рассказали о своем привычном рационе питания. Особе внимание ученые обращали на то, есть ли в рационе участников соевые продукты.



Данные анкеты обновлялись несколько раз за время исследования для уточнения данных. Также с помощью анализа медицинских карт ученые следили за состоянием здоровья участников на протяжении 15 лет.

Оказалось, что люди, у которых в рационе питания всегда присутствовали продукты из сои, имели на 10% меньший риск преждевременной смерти. Такой же процент был и в отношении сердечно-сосудистых заболеваний.

Употребление сои никак не повлияло на риск возникновения рака, уточняют ученые.

Ферментированные соевые продукты богаче клетчаткой, калием и биологически активными компонентами, чем их неферментированные аналоги, например натуральное мясо или молочные продукты, — пишут в исследовании.



Тем не менее ученые не спешат делать вывод, что только соя влияла на сниженный риск смертности у этих людей, так как в исследовании не учитывались другие показатели, такие как вредные привычки и наследственные заболевания.