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«Вояджер-2» впервые за 40 лет дал сбой в работе

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Википедия

© Википедия

Инженеры NASA рассказали, что космический зонд «Вояджер-2» самостоятельно заблокировал свои системы и перешел в безопасный режим.

Впервые за 40 лет своей миссии аппарат столкнулся с трудностями. Специалисты агентства делают все возможное, чтобы вновь запустить зонд.

Напомним, что в ноябре 2019 года NASA сообщило о получении и расшифровке новых данных зонда «Вояджер-2», который в 2018 году вышел за теоретическую границу околосолнечной области — гелиопаузу.

Тогда один из двух старейших действующих аппаратов и самых удаленных от Земли рукотворных объектов сообщил интересные подробности о природе межзвездного пространства.

В далеком 1977 году два аппарата «Вояджер» и «Вояджер-2» были запущены в космос для изучения Солнечной системы. За десятилетия миссии они удалились от Земли на приличное расстояние — около 22 млрд км от Земли.

Но несмотря на то, что зонды находятся за пределами гелиосферы, они все еще остаются внутри Солнечной системы. Как сообщают руководители миссии, за все время работы к аппаратов не возникало никаких сбоев, но на днях у второго зонда «Вояджер-2» произошла проблема.

Аппарат не смог выполнить маневр разворота на 360 градусов, чтобы откалибровать свои приборы. Из-за неясного сбоя у зонда запустилось сразу несколько систем, что и привело к перегрузке. Несмотря на сбой, аппарат смогу самостоятельно заблокировать себя и перейти в безопасный режим.

Нам остается выяснить, как вернуть «Вояджер-2» в рабочее состояние. Сейчас инженерам удалось отключить один из приборов, чтобы активизировать некоторые инструменты зонда, заключили специалисты.
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