В Бермудском треугольнике найден самый известный пропавший корабль

Команда американских исследователей рассказала, что им удалось найти пароход «Котопахи» (SS Cotopaxi), который в 1925 году пропал в Бермудском треугольнике.

Про это судно не раз снимали документальные фильмы, писали книги, но найти его удалось почти через 100 лет после гибели экипажа.

Сомнений быть не может. Это именно „Котопахи“, что удалось выяснить с помощью современной техники, которая исследовала останки ранее неизвестного затонувшего судна, — рассказали руководители исследования.

Про Бермудский треугольник слышали, наверное, все. Чтобы найти на карте тот самый роковой треугольник, нужно провести линию от Флориды к Бермудским островам, оттуда — к Пуэрто-Рико и обратно к Флориде через Багамы.

Этот район не особенно отличается от других похожих географических мест, и тем не менее на протяжении десятилетий именно в районе Бермудского треугольника загадочно пропадают корабли, самолеты и люди.

В этом же месте в декабре 1925 года «Котопахи» (назван так в честь крупного вулкана в Южной Америке) отправил на сушу сигнал о сильном шторме, из-за которого трюм корабля наполняется водой. Этот сигнал о шторме был последним, после чего корабль с экипажем исчез.

Пароход пытались найти и в 1926 году, и десятилетиями позднее, однако попытки не приносили результата. Снова вспомнить о затонувшем судне пришлось несколько лет назад, когда в Сети появились фейковые новости о том, что невредимый «Котопахи» был обнаружен в море неподалеку от Гаваны.

Примерно в то же время крушением судна заинтересовалась группа исследователей во главе с морским биологом и подводным исследователем Майклом Барнеттом, которому ассистировал историк Гай Уолтерс.

Ученые проанализировали архивные документы, в которых был обозначен маршрут судна. По ним стало ясно, что «Котопахи» затонул примерно в 65 километрах от побережья Сент-Огастина, штат Флорида.

Тогда мы подняли свежие документы об исследовании морского дна в этом районе, и действительно, ранее приблизительно в этом месте было найдено неизвестное затонувшее судно, — рассказывают ученые.

Исследователи организовали экспедицию и с помощью современной техники изучили останки судна. По строению корабля и состоянию древесины стало ясно, что это «Котопахи». Сейчас судно продолжают изучать эксперты, и уже известно, что крушение произошло из-за того, что пароход набрал воды, потерял устойчивость и опрокинулся, даже не успев передать сигнал о бедствии.