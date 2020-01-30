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Число зараженных коронавирусом в Китае приблизилось к восьми тысячам

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© Pixabay

© Pixabay

Число подтвержденных случаев заражения пневмонией нового типа в Китае утром 30 января составило 7864. От коронавируса 2019-nCoV умерли 170 человек. Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

По-прежнему основная часть заболевших — жители материкового Китая. Здесь же произошли все летальные исходы. В Гонконге отмечено десять зараженных, на Тайване — восемь, в Макао —семь (за сутки новых случаев не было).

В остальных странах Азии заболели 43 человека. В Северной Америке — восемь, в Австралии — пять (за сутки новых случаев не отмечено), в Европе — восемь. В «остальном мире» — еще четыре человека.

Официально случаи заражения подтверждены в Австралии, Вьетнаме, Камбодже, Канаде, Малайзии, Непале, ОАЭ, Южной Корее, Сингапуре, Соединенных Штатах, Таиланде, Финляндии, Франции, Германии, Японии и на Шри-Ланке.

Накануне стало известно, что Россия закроет пешеходную и автомобильную границу с Китаем на фоне роста числа зараженных коронавирусом в соседней стране. В ночь с 30 на 31 января это произойдет в Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, а также в Еврейской автономной области и Амурской области.

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