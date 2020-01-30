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Google подтвердила информацию о закрытии офисов в Китае

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© Flickr

© Flickr

Работа подразделений американской корпорации Google в Китае временно прекращается в связи с распространением нового типа пневмонии, вызванного коронавирусом 2019-nCoV. Об этом заявил представитель пресс-службы компании, пишет ТАСС.

Первым о закрытии подразделений Google в Китае, в Гонконге и на Тайване сообщил портал The Verge. По его данным, сотрудникам рекомендуется покинуть китайскую территорию и вернуться на родину. Работать можно удаленно, и такой режим сохранится в течение двух недель, как минимум.

«Мы можем подтвердить, что приведенные в публикации The Verge подробности верны», — цитирует ТАСС сообщение представителей Google.

Подразделения корпорации, расположенные в материковой части Китая, в числе прочего, занимаются продажами и техническим обеспечением рекламного бизнеса Google.

Тем временем Россия закроет пешеходную и автомобильную границу с Китаем в ночь с 30 на 31 января в пяти субъектах Федерации.

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