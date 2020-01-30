Ливийские СМИ подтвердили высадку турецких войск у Триполи

Танки и бойцы вооруженных сил Турции высадились с турецких военных кораблей у Триполи. Вместе с ними на берег были доставлены боеприпасы и оборудование, сообщило РИА Новости со ссылкой на ливийский телеканал «218».

Как пишут местные СМИ, турецкие военнослужащие 28 января прибыли на двух военных кораблях, а на следующий день высадились берег. Бронетехнику доставило транспортное судно. Снаряжение отправили на базу ВВС в центре ливийской столицы.

Также портал «Ахмар Ливия» сообщил о прибытии 27 января в аэропорт Мисраты 40 турецких офицеров. Их привез самолет авиакомпании Afriqya Airways.

Накануне в социальных сетях появились фотографии двух турецких кораблей, с которых, по всей видимости, осуществлялась высадка десанта.