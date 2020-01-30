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Ливийские СМИ подтвердили высадку турецких войск у Триполи

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© Twitter

© Twitter

Танки и бойцы вооруженных сил Турции высадились с турецких военных кораблей у Триполи. Вместе с ними на берег были доставлены боеприпасы и оборудование, сообщило РИА Новости со ссылкой на ливийский телеканал «218».

Как пишут местные СМИ, турецкие военнослужащие 28 января прибыли на двух военных кораблях, а на следующий день высадились берег. Бронетехнику доставило транспортное судно. Снаряжение отправили на базу ВВС в центре ливийской столицы.

Также портал «Ахмар Ливия» сообщил о прибытии 27 января в аэропорт Мисраты 40 турецких офицеров. Их привез самолет авиакомпании Afriqya Airways.

Накануне в социальных сетях появились фотографии двух турецких кораблей, с которых, по всей видимости, осуществлялась высадка десанта.

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